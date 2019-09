Consiglio Molise in Aula 17 settembre

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 SET - Il Consiglio regionale del Molise tornerà in riunione martedì 17 settembre, alle 10, con 8 argomenti all'ordine del giorno. Al primo punto dei lavori, la proposta di legge di modifica dell'articolo 24 (Elezione del Presidente e dell'ufficio di presidenza) dello Statuto regionale. L'argomento, su richiesta del presidente della Regione Donato Toma non è stato trattato nell'ultima riunione dell'Assemblea in quanto, ha spiegato il governatore, "non concordato nella Conferenza dei capigruppo". Completano l'agenda dei lavori sette mozioni tra cui quella a firma dei consiglieri di minoranza del Pd, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, relativa al Piano strategico regionale del turismo. Sullo stesso argomento anche la mozione dei consiglieri del M5s, Angelo Primiani, Andrea Greco, Valerio Fontana, Fabio De Chirico, Vittorio Nola e Patrizia Manzo, concernente la 'Programmazione turistica della Regione Molise'.