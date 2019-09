Coldiretti, critica situazione viabilità

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 SET - Coldiretti Molise torna a denunciare "l'annoso problema della viabilità, specie interna, del territorio regionale". L'organizzazione degli agricoltori, in particolare, punta l'attenzione sulle difficoltà che incontrano i suoi associati in relazione alla chiusura della strada 'Fiumarella' che collega il centro abitato di Pietracatella (Campobasso) a varie aziende agricole e zootecniche. Sulla specifica questione Coldiretti lamenta una scarsa attenzione da parte del presidente della Regione, Donato Toma, e degli assessori all'Agricoltura e Lavori pubblici, Nicola Cavaliere e Vincenzo Niro che "al di la delle rassicurazioni e della disponibilità dimostrate, ancora non hanno risolto il problema". La zona, da oltre 20 anni, è interessata da una frana. "Un problema che - osserva Coldiretti - potrebbe risolversi mettendo in sicurezza meno di due km di strada che dalla Fondovalle sale verso il paese".