Carnevale (Neuromed) premiata negli Usa

(ANSA) - POZZILLI (ISERNIA), 7 SET - La professoressa Daniela Carnevale, del Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli e professore associato del Dipartimento di Medicina Molecolare nell'Università Sapienza di Roma, ha ricevuto il riconoscimento "Mid-Career Award for Research Excellence" nel corso del meeting "Hypertension 2019 Scientific Sessions" dell'American Heart Association che si sta svolgendo in questi giorni a New Orleans, Louisiana, Stati Uniti. Il premio, tra i più prestigiosi in ambito scientifico, è stato assegnato alla giovane ricercatrice per i suoi studi nel campo delle patologie cerebro-cardiovascolari, con particolare attenzione ad uno dei problemi di salute più importanti a livello mondiale: l'ipertensione. I contributi scientifici originali portati da Carnevale in questi settori sono alla base della decisione dell'American Heart Association.