Toma, Roberti vittoria cdx unito

(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 SET - "Una vittoria netta, che va ascritta alla capacità del centrodestra molisano di aver trovato le giuste ragioni per la condivisione di un programma e di essersi compattato intorno alla figura di un candidato moderato, rispettoso delle volontà dei partiti, vicino alle istanze della gente". Così il presidente della Regione, Donato Toma, a margine dell'elezione di Francesco Roberti, sindaco di Termoli (Campobasso), a presidente della Provincia di Campobasso. "È questo il centrodestra che piace e convince, è questo il paradigma che, non solo in Molise, ma anche in altre realtà del Paese - aggiunge il governatore - dà fiducia e viene premiato dagli elettori. È questo il modello che, ad aprile dello scorso anno, abbiamo inaugurato con successo qui in Molise ed è stato esportato nelle altre regioni d'Italia dove si è votato, risultando sempre vincente".