'MontagnAperta', forum su aree Appennino

(ANSA) - CAPRACOTTA (ISERNIA), 2 SET - Il 6 e 7 settembre le 'Terre Alte d'Italia' tornano protagoniste a Capracotta con 'MontagnAperta', progetto del Comune dedicato al rilancio della montagna e delle sue culture attraverso un approccio multidisciplinare.

"Vogliamo provare a fare incontrare le nostre montagne con le persone, le storie, le tradizioni dell'Appennino e la cultura e la storia di altri territori - le parole del sindaco, Candido Paglione - perché pensiamo che un'altra idea di montagna è possibile e quindi immaginabile anche per il futuro del nostro territorio. L'idea di confronto tra coloro che a vario titolo raccontano le aree interne e le montagne - ha aggiunto - sta tutta qui, nella forte determinazione a non far morire questo territorio fatto di scenari e paesaggi straordinari, di storie e di tradizioni importanti, di grandi esempi di operosità, per provare a portarlo a pieno titolo nella modernità e nella new economy".