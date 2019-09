Fango nel cimitero, traslate le 32 salme

(ANSA) - CAMPOBASSO, 2 SET - Sono terminate oggi le operazioni di traslazione di 32 salme tumulate nella nuova ala del cimitero comunale di Campobasso. Lo rende noto il sindaco, Roberto Gravina (M5s). L'area è stata interessata nei giorni scorsi da ripetuti allagamenti a seguito del maltempo. Intanto emergono possibili responsabilità. Nell'ordinanza emessa dal primo cittadino si legge che i sopralluoghi "hanno evidenziato probabili difetti costruttivi per i quali verranno avviate tutte le valutazioni tecniche e i conseguenti provvedimenti anche in ordine al contratto di concessione in essere con l'Ati aggiudicataria del project financing". Le verifiche hanno inoltre accertato "pesanti infiltrazioni di acqua nei loculi tali da investire le salme tumulate".