Droga: polizia in B&B, arrestata donna

(ANSA) - CAMPOBASSO, 2 SET - La Squadra Mobile di Campobasso ha arrestato una donna, M.M., 38 anni, con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Gli agenti l'hanno bloccata ieri sera nei pressi di un B&B del capoluogo rinvenendo circa 20 grammi di eroina e 8 di cocaina.

Nella perquisizione all'interno del b&b è stato trovato anche un bilancino di precisione e carte bancomat relative ad un conto corrente sul quale presumibilmente transitavano i proventi dell'attività di spaccio. L'arrestata, sorella di altra donna già interessata da una misura cautelare eseguita dalla Squadra Mobile nell'ambito dell'operazione 'Alcatraz', riferiscono dalla Questura, aveva quale fonte di reddito lo spaccio di stupefacenti, ancorché percepisse il reddito di cittadinanza per sé e per i suoi tre figli minori che non vivono da tempo con lei.