Termoli, serata chiusura Jazz Festival

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 31 AGO - Il Termoli Jazz Festival con la serata del 31 agosto chiude l'estate termolese. Dopo l'anteprima del contrabbassista John Patitucci dello scorso 23 luglio al museo Macte, il jazz torna in Piazza Duomo, da sempre location ideale per le band musicali che si sono esibite nel corso degli ultimi vent'anni. Ieri sera il maestro Antonio Artese in una "performance" dominata dalla sua ricercatezza armonica tra jazz e musica classica; stasera, 31 agosto, un mix di elettronica, jazz, soul e hip hop con due live-set: prima il duo italiano dei Technoir e poi Nikitch & Kuna Maze feat, Raph Stark. (ANSA).