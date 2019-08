Calcio: ok gestione stadio Campobasso

Comune di Campobasso e società sportiva 'Città di Campobasso' compagine che milita nel campionato di calcio di serie D, hanno raggiunto l'accordo per la gestione dello stadio di contrada Selva Piana per i prossimi cinque anni. "Un primo passaggio tecnico importante, atteso da anni e mai fino ad oggi finalizzato - ha commentato l'assessore comunale allo Sport, Luca Praitano - frutto di una fitta serie di incontri e di una concertazione tra amministrazione comunale e società sportiva iniziata da molte settimane. Un accordo - ha spiegato - che verrà presto sancito con la firma della convenzione. Da parte dell'Amministrazione comunale c'è tutta l'intenzione di costruire un rapporto con la società basato sulla fiducia e sul rispetto dei ruoli e la convenzione a cui si è lavorato - ha aggiunto - vuole essere un primo passo in questa direzione. Ci stiamo muovendo per dimostrare partecipazione attiva, convinti che Campobasso sia una piazza che meriti campionati prestigiosi e, per questo, non saremo noi a costituire un ostacolo".