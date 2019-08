Carcere Larino, 'impegno per criticità'

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 19 AGO - "La gestione del carcere di Larino si fonda sui valori costituzionali e sull'umanità nonostante le criticità e le difficoltà riscontrate". Così i consiglieri regionali molisani Nicola Eugenio Romagnuolo e Massimiliano Scarabeo in merito alla visita nell'istituto di pena organizzata dalla Camera penale di Larino il 17 agosto scorso. Invitati dal presidente Roberto d'Aloisio e dai consiglieri della Camera Penale, i due esponenti del Consiglio regionale hanno assicurato impegno a sostegno della struttura per la soluzione di problemi di diverso genere. "La collaborazione con istituzioni e realtà associative è fondamentale - hanno affermato Scarabeo e Romagnuolo - per questo vogliamo assicurare il nostro impegno, in base al ruolo e alla funzione che spetta alla Regione, per sostenere e sollecitare ogni possibile intervento o iniziativa anche legislativa, da quelle finalizzate all'inserimento socio-lavorativo alle problematiche relative a viabilità e accompagnamento dei familiari dei detenuti".(ANSA).