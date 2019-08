In 60 mila per 'Incendio del Castello'

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 16 AGO - Migliaia di persone si sono riversate sulla spiaggia di Termoli per seguire lo spettacolo pirotecnico "Incendio del Castello". I fuochi d'artificio ripercorrono l'attacco dei turchi alla fortezza sveva della città e si concludono con la "cascata di luci" dal muraglione del centro storico. Secondo l'Amministrazione comunale, a Termoli nella serata del Ferragosto c'erano 60 mila persone. "Desidero ringraziare tutte le forze dell'ordine - ha spiegato il sindaco Francesco Roberti -, la Questura, Polizia, Carabinieri e Vigili urbani che ieri sono stati impegnati sul territorio per il ferragosto e per l'incendio del castello che da una prima stima ha portato in città quasi 60mila persone. Un evento sul quale Termoli punta da sempre, è parte della nostra storia e, nei prossimi anni, cercheremo nuove idee da affiancare allo spettacolo di luci musica e colori a cui abbiamo assistito ieri sera". (ANSA).