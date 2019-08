A Molise memorial 'Di Vico' di calcetto

(ANSA) - MOLISE (CAMPOBASSO), 16 AGO - Applausi, commozione, sorrisi e un pizzico di agonismo che non guasta mai, proprio come Gianmarco avrebbe voluto: Molise, piccolo paese in provincia di Campobasso, ha voluto ricordare Gianmarco Di Vico, giovane campobassano morto in un incidente stradale lo scorso 8 luglio. Sei squadre divise in due gironi (tanti gli amici provenienti da Campobasso) si sono ritrovati sul campetto per dare vita al primo memorial di calcetto in suo ricordo. Alla presenza della mamma Lina, del papà Francesco, del fratello Davide, della fidanzata Fabiana e delle famiglie Catano, Iannantuono e Cirelli oltre che di tante persone di Molise, la manifestazione ha preso il via con la benedizione da parte di Don Enzo. La finalissima del primo Memorial Gianmarco Di Vico ha premiato di misura (2-1 il risultato finale), la formazione di Ricciuto Team che ha superato Molise Play. (ANSA).