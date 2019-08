Campobasso partner progetto Sport4Values

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 AGO - La Commissione Europea Direzione generale dell'Educazione, della Gioventù, dello Sport e della Cultura ha finanziato il progetto Sport4Values di cui è partner il Comune di Campobasso insieme ad altre nove città, con Kaunas (Lituania) nel ruolo di leader, Larissa (Grecia), Portimao (Portogallo), Umea (Svezia), Fazana (Croazia), Sandansky (Bulgaria), Thermi (Grecia), Liepoja (Lettonia), Gdansk (Unione delle Città Baltiche - Polonia). Lo scopo del progetto Sport4Values è quello di supportare le organizzazioni che promuovono iniziative sportive a livello locale per disseminare i valori positivi dello sport e a tal scopo è previsto che il Comune di Campobasso coinvolga nelle attività due organizzazioni da individuare tra associazioni, imprese sociali e NGO che si occupano di sport e di giovani: per individuarle il Comune di Campobasso ha pubblicato sul suo sito un avviso pubblico per rilevare eventuali manifestazioni di interesse, con scadenza 2 settembre 2019.