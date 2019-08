Ritrovata stele del 1564 vescovo Larino

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 12 AGO - Donata al Museo diocesano di Larino, dove resterà in esposizione permanente, una stele con le insegne di Belisario Balduino, vescovo di Larino dal 1555 al 1591. Lo rende noto Giuseppe Mammarella, responsabile dell'Archivio storico Diocesano di Termoli-Larino. Il reperto reca scolpiti lo stemma con il nome, cognome e carica del presule e in basso a destra le ultime due cifre legate all'anno di incisione, il 1564, che corrisponde a quello in cui fu, dallo stesso vescovo, istituito il seminario diocesano, gloria e vanto per essere stato aperto per primo, in assoluto, nel mondo cattolico, a norma del Concilio di Trento. "Lo ha rinvenuto Lello Mancinelli - fa sapere Mammarella - a cui va rivolto un sincero ringraziamento per averlo recuperato ed offerto al Museo presso cui ora è, insieme ad altri, possibile ammirarlo". I blasoni del benemerito presule presenti sulle pareti e sulle volte del monumentale Palazzo vescovile di Larino, da lui realizzato ed inaugurato nel 1573, salgono così a dieci.(ANSA).