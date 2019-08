Legambiente, no fake news Parco Matese

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 AGO - #bastafake per il Parco nazionale del Matese. È la campagna informativa lanciata da Legambiente per fornire informazioni corrette sulle regole del Parco e "per fare chiarezza sulle opportunità derivanti dall'area protetta e contestare le tante menzogne create ad arte per incutere timori tra i cittadini e gli operatori economici interessati". Secondo l'associazione, dunque, sarebbero state messe in circolazione diverse informazioni errate e ne cita alcune: "Non si possono allevare bovini, non si può accedere ai finanziamenti europei, non si potranno raccogliere funghi e tartufi o raccogliere i rami nel bosco". La campagna #bastafake è una iniziativa realizzata tramite la condivisione sui social network di infografiche a tema contenenti le domande che spesso vengono poste riguardo al Parco nazionale del Matese e la risposta alle stesse.