Perseguita l'ex moglie, arrestato

(ANSA) - ISERNIA, 9 AGO - Un commerciante dell'isernino è stato arrestato per stalking e atti persecutori nei confronti della ex moglie. Lo rendono noto i carabinieri che hanno eseguito il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria. "L'uomo - secondo la ricostruzione dei fatti - in fase di separazione dalla consorte, già gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal coniuge e dal divieto di dimora, ha violato per due volte gli impedimenti imposti, transitando nei pressi della sede lavorativa della moglie con atteggiamento minaccioso". (ANSA).