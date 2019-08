Imprese Molise a 'Mirabilia' Matera

(ANSA) - CAMPOBASSO, 9 AGO - La Camera di Commercio del Molise ha approvato l'avviso per la selezione di 20 imprese, 10 del settore turistico e 10 del settore agroalimentare, per la partecipazione agli eventi 'Borsa turismo culturale' e 'Mirabilia food and drink' che si terranno a Matera, Capitale europea della Cultura 2019, il 18 e 19 novembre. I costi previsti par la partecipazione saranno sostenuti dalla Cciaa che provvederà anche al soggiorno di un rappresentante per ogni impresa. 'Mirabilia' mette in rete i siti meno conosciuti accomunando tre importanti aspetti: cultura, bellezze naturali e cibo e valorizzando nel contempo i siti Unesco meno noti attraverso un'offerta turistica integrata. "Con la promozione e la partecipazione a tali manifestazioni - spiega una nota stampa - la Camera di Commercio, intende sostenere le imprese locali, contribuire alla valorizzazione dei settori e delle filiere turistiche e agroalimentare e rilanciare l'immagine complessiva del territorio regionale e dei principali attrattori turistici".