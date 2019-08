S.Lorenzo Pesco, Festival Paesologia

(ANSA) - SANT'ANGELO DEL PESCO (ISERNIA), 6 AGO - Transumanze terrestri e celesti sotto al cielo stellato dell'Alto Molise nella notte di San Lorenzo. È l'iniziativa che andrà in scena sabato 10 agosto a Sant'Angelo del Pesco (Isernia), poco più di 400 abitanti, 805 metri sul livello del mare, che vuole così lanciare un mix di tradizione e modernismo proponendo il 'Festival della paesologia' con una manifestazione che utilizza il patrimonio del Molise: la natura.

Dibattiti, musica, la 'Cena del Pastore', allieteranno a partire dalle 17 l'attesa della notte in cui si possono osservare le stelle cadenti. Il piccolo paese dell'Alto Molise utilizza così l'ultima risorsa a cui una terra può attingere per meravigliare quanti prenderanno parte all'evento: lo stupore nella semplicità. Perché "in un'epoca in cui siamo intenti a correre nella frenetica vita quotidiana - spiega il sindaco Nunziatina Nucci".