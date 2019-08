Il Molise del '500 a Castiglion del Lago

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 AGO - La storia e i colori di Campobasso e del Molise con i rappresentanti dell'associazione 'Crociati e Trinitari', circa 60 figuranti in abiti del '500, hanno fatto da cornice nel fine settimana a Castiglione del Lago (Perugia) in occasione del Raduno multiepocale, evento nazionale promosso dal gruppo umbro di rievocazione storica 'Gli orti di Mecenate'. Il corteo storico Crociati e Trinitari è stato tra i dodici che hanno preso parte all'evento, l'unico di una regione meridionale e prima compagine molisana ad aver avuto la possibilità di parteciparvi. In occasione del raduno infatti, l'Associazione ha avuto modo di confrontarsi con importanti e famosi gruppi storici e rievocatori di epoche diverse provenienti da Piemonte, Toscana, Lazio, Marche ed Umbria.

Soddisfatto per il successo ottenuto in Umbria il presidente dell'Associazione, Giuseppe Santoro, ha rimarcato "l'importanza che sta acquisendo la storica Associazione campobassana anche a livello nazionale dando così voce alla bellezza del Molise".