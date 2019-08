S.Basso, processione pescherecci in mare

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 3 AGO - Una folla assiepata sulla banchina del porto di Termoli ha salutato l'arrivo di San Basso in porto e la processione a mare dei pescherecci, quest'anno più breve del solito a causa delle avverse condizioni meteomarine. La pioggia caduta questa mattina, fortunatamente per pochi minuti, non ha fermato la tradizionale sfilata delle imbarcazioni dei pescatori. La solenne messa in Cattedrale celebrata dall'Arcivescovo Emerito di Lecce, Mons. Domenico Umberto D'Ambrosio, tornato a distanza di diversi anni a Termoli dove era stato a capo della Diocesi del Basso Molise nel 1989, ha aperto i festeggiamenti del santo patrono della città adriatica e protettore delle genti di mare. Con il sindaco Francesco Roberti e l'amministrazione comunale termolese, hanno preso parte alle celebrazioni il Governatore del Molise Donato Toma, l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Cavaliere, la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Annaelsa Tartaglione, tutte le autorità civili e militari.