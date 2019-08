Investito ciclista su ss 158, è grave

(ANSA) - COLLI A VOLTURNO (ISERNIA), 3 AGO - Un ciclista è stato investito da un'auto sulla Statale 158: ricoverato in ospedale a Isernia in prognosi riservata. È accaduto nel tratto della Statale tra Colli a Volturno (Isernia) e Scapoli (Isernia), il conducente dell'auto ha prestato i primi soccorsi al ciclista, un 60enne della provincia di Isernia, trasferito poi in ospedale con un'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Stadale.