Istituita Commissione speciale Sanità

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 LUG - Il Consiglio regionale del Molise ha approvato all'unanimità, nel corso della seduta monotematica sul nuovo piano operativo sanitario 2019-2021, una mozione che prevede l'istituzione di un Commissione consiliare speciale al fine di aprire un tavolo di confronto ed ascolto con tutti gli enti e i soggetti del settore sanità; la mozione impegna il presidente dell'assemblea Salvatore Micone a a definire e concordare con i commissari straordinari una data utile ad ascoltarli in Consiglio regionale. La seduta era prevista da uno specifico atto di indirizzo sul tema votato dal Consiglio regionale lo scorso 16 luglio, nel quale veniva anche chiesto di ascoltare il Commissario ad acta per il rientro dal deficit sanitario Giustini e il sub Commissario Grossi, in vista della redazione del nuovo Piano Operativo Sanitario 2019-2020; l'incontro con i commissari non è stato ancora fatto in quanto gli stessi hanno rilevato "che il PO oggetto di discussione 2019-2020 deve essere ancora perfezionato".