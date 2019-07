Inaugurato monumento Crisalide Trivento

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 LUG - La libertà di ogni tipo di espressione e la capacità di esprimere, con impegno e determinazione, le proprie attitudini. Questo simboleggia 'Crisalide' il monumento inaugurato a Trivento (Campobasso), su iniziativa dell'associazione 'Cielo e terra'. Sono stati proprio i ragazzi che ogni giorno vengono seguiti nel centro diurno a realizzare questa opera imponente e iconica, grazie al grande lavoro svolto nell'ambito del laboratorio di ceramica, servizio che rappresenta il fiore all'occhiello dell'associazione. Una struttura in ferro che rappresenta una figura di donna, adornata da tante farfalle colorate in ceramica, dipinte a mano dai ragazzi si erge nella piazza antistante la scuola elementare. Ai piedi del monumento una piccola riproduzione dell'opera, con una dedica a tutta la popolazione, un messaggio di speranza dettato dalle parole dello scrittore francese Paul Claudel: "Anche per il semplice volo della farfalla è necessario tutto il cielo".