Notte bianca dei bambini a Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 29 LUG - In migliaia a Termoli per la Notte Bianca dei Bambini. Attirati dagli spettacoli degli artisti di strada, trampolieri, laboratori creativi, cinema all'aperto in piazza Duomo, tanti bimbi si sono riversati lungo le vie del centro tra corso Nazionale, piazza Sant'Antonio, via Roma e Borgo Antico. Molti gli intrattenimenti proposti dal Comune in ogni angolo del centro. Aperta la Cattedrale. In molti hanno visitato l'area sotterranea guidati dall'associazione Pietrangolare. In piazza Duomo allestito un mega schermo gonfiabile; e poi laboratori di arte e pittura con materiali naturali. (ANSA).