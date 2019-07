Centro prelievi,stop fino a settembre'20

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 LUG - Il Centro prelievi Asrem di via Toscana a Campobasso riprenderà l'attività a settembre 2020, resta invece attivo il servizio vaccinazioni. Lo ha comunicato il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, rispondendo, durante i lavori del Consiglio comunale, a un'interpellanza del consigliere di minoranza Antonio Battista (Pd). Al momento, ha spiegato il primo cittadino dopo essere stato informato dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem), "è in atto una rimodulazione del servizio" con le sole attività di prelievo che sono state spostate nei Centri Asrem di via Petrella e via Gramsci. "Come amministrazione comunale, oltre ad esserci attivati per reperire direttamente alla fonte indicazioni precise sullo stato delle cose e aver fatto presente le esigenze della cittadinanza - ha aggiunto Gravina - stiamo sondando la possibilità, in accordo con il personale delle farmacie comunali presenti nella zona, di offrire il servizio di prelievo in quelle strutture".(ANSA).