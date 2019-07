Ex Hotel Roxy: Comune a Regione,bonifica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 LUG - Effettuare un intervento di bonifica all'ex Hotel Roxy. Lo chiede alla Regione, proprietaria dell'immobile, il Comune di Campobasso, con un atto di diffida.

Nel documento si intima anche "di provvedere alla chiusura dei varchi e a predisporre la sistemazione della recinzione in essere sull'area identificata. In mancanza di riscontro - si legge nel documento - si adotterà apposita ordinanza".

L'immobile, da anni abbandonato, è stato in passato anche dimora di senza tetto e luogo frequentato da tossicodipendenti.

È in una zona centrale della città, Piazza Falcone e Borsellino, già Piazza Savoia.