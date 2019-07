Autonomia, a Termoli 'Festival del Sarà'

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 24 LUG - Autonomie regionali ed elezioni al centro del dibattito del "Festival del sarà", a Termoli da oggi a venerdì 26 luglio. Nella prima serata presidenti di Regione e imprenditori analizzeranno il voto delle europee in relazione al processo di attuazione della riforma costituzionale delle autonomie regionali. Con Donato Toma, presidente della Regione Molise, ci saranno Sebastiano Musumeci, presidente della Regione Siciliana, Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, e Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria; intervengono in video i governatori di Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del Veneto, Luca Zaia, e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Domani "La bella Italia - Lezioni di brand, lezioni di successo" con le eccellenze della cultura e dell'imprenditoria a confronto su come un'attenta valorizzazione della "marca" sia sempre più elemento essenziale per crescere e raccontare il bello e il buono che l'Italia produce. A ottobre il Festival farà tappa a Bologna.