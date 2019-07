Seimila firme per punto nascita Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 18 LUG - Si è conclusa con oltre 6 mila firme solo a Termoli la raccolta di sottoscrizioni del gruppo social "Donne&Mamme Termoli" che ha l'obiettivo di mantenere operativo e in sicurezza il punto nascite dell'ospedale 'San Timoteo'; centinaia le sottoscrizioni raccolte anche nei paesi limitrofi. Ieri a sottoscrivere la petizione, il direttore del Poliambulatorio dell'Asrem di Termoli, Luigi Leone ed il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Valerio Fontana. Intanto oggi pomeriggio presso la sala consiliare del Comune di Termoli si terrà l'assemblea con i presidenti delle associazioni. L'incontro punta ad organizzare la manifestazione del 21 luglio. A Campobasso, a Piazzetta Palombo, Comitati molisani e associazioni per la difesa della Sanità Pubblica e dei Beni Comuni si ritroveranno in un'assemblea collegiale per il ripristino ed il rilancio di una sanità pubblica di qualità. L'appuntamento è per il 22 luglio, alle 17.30. (ANSA).