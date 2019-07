Celebrazioni 700 anni Cattedrale Larino

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 17 LUG - Settimo centenario dell'inaugurazione della Pontificia Basilica Concattedrale di Larino, punto di riferimento e risorsa storico-culturale del Molise. In vista della ricorrenza sono numerosi gli eventi organizzati dalla Diocesi in collaborazione con il Comune; il culmine sarà il 30 luglio, quando il Vescovo, Gianfranco De Luca, presiederà una solenne concelebrazione eucaristica con l'intero Presbiterio e sarà scoperta una lastra marmorea. Il programma degli eventi è coordinato dal Cavaliere Giuseppe Mammarella, responsabile dell'Archivio storico e della biblioteca diocesana. L'artista Sofya Abalmasova ha realizzato tre acquerelli che riproducono facciata, rosone e lunetta della Concattedrale. Il 25 luglio (21.30) concerto bandistico "Città di Lecce" diretto dal Maestro Paolo Addesso; 26 luglio (21.30) nella chiesa di San Francesco il duo Isidoro Nugnes; 27 luglio mostra documentaria sulla Cattedrale; 28 luglio collegamento con Rai Uno per la trasmissione della Santa Messa.

Il 29 luglio concerto del coro di San Martino in Pensilis, il 31 luglio annullo filatelico delle Poste italiane, a seguire santa messa celebrata dall'arcivescovo di Lecce, Domenico D'Ambrosio. Alle 21.30 il soprano Laura Di Rito. "Le celebrazioni rappresentano un momento di lode e gloria al Signore, perché in questo luogo ricco di storia e di arte millenaria si incontra e si consolida un cammino di fede in cui la comunità frentana e diocesana si sono ritrovate - dichiara il vescovo De Luca - per condividere identità e appartenenza a un territorio in cui la cristianità affonda le sue radici più vive e profonde. È molto bello ritrovarsi in questa occasione e prendere parte ai vari momenti, religiosi e culturali, pensati per celebrare l'anniversario. Tutto ciò si inserisce anche in un processo avviato dalla nostra Diocesi dedicato proprio ai beni culturali materiali e immateriali presenti sul territorio in un contesto di conoscenza, custodia e consapevolezza".(ANSA).