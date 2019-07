Gelato solidale per 'angelo' S.Giuliano

(ANSA) - SAN SALVO (CHIETI), 16 LUG - Una festa del gelato al cioccolato per ricordare il figlio Luigi, morto sotto le macerie della scuola "Jovine" a San Giuliano di Puglia (Campobasso) con il terremoto del 31 ottobre 2002, e per fare del bene alla popolazione di Kinshasa, in Congo, tramite un'associazione che sostiene l'ospedale di Mpasa. Hanno cominciato dodici anni fa e anche quest'anno, il 16 luglio, Giulia e Michele Occhionero consegneranno l'incasso della loro gelateria "I Tre Scalini" di San Salvo Marina all'associazione di volontariato "Vita e Solidarietà" che sette anni fa inaugurò l'ospedale di Mpasa.

Ogni anno l'associazione stanzia per il dispensario congolese 12mila euro, contribuendo al 60-70% delle spese mediche e del personale medico composto da un primario, due tecnici di laboratorio, un'ostetrica e 4 infermieri. "Il denaro raccolto con la festa del gelato al cioccolato del 16 luglio - spiega Michele Occhionero - servirà a completare l'acquisto delle attrezzature del reparto di Pediatria del dispensario di Mpasa".