Bandiera verde sulla spiaggia di Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 15 LUG - La spiaggia di Termoli senza bandiera blu, ma premiata dai pediatri con il "vessillo" verde. Sarà consegnato ai balneatori nel corso di una cerimonia nei prossimi giorni. I fondali bassi e digradanti con la sabbia dorata fanno dell'arenile di Termoli un luogo adatto a famiglie con bambini. "Siamo stati insigniti della bandiera verde anche quest'anno - spiega il sindaco Roberti - Questo riconoscimento non si ottiene per candidatura, ma per segnalazione di professionisti". Viene assegnato da un gruppo di pediatri che visita le spiagge italiane. "Termoli rientra tra quegli arenili dove i bambini possono giocare liberamente e c'è una ricezione turistica senza pericoli - commenta l'assessore comunale alle politiche sociali Silvana Ciciola - E' un riconoscimento molto importante per il nostro territorio ed è il terzo anno consecutivo che ci viene assegnato. Le nostre spiagge sono sicure, le famiglie possono stare tranquille e godersi le vacanze". (ANSA).