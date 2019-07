Maltempo Molise,Coldiretti,danni ingenti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 LUG - L'ondata di maltempo che ha interessato ieri le zone del Basso Molise e del Venafrano ha provocato danni ingenti all'agricoltura. La struttura tecnica di Coldiretti Molise ha avviato una ricognizione sul territorio regionale per verificare l'entità. Nella zona costiera, fa sapere Coldiretti, i danni maggiori hanno riguardato i vigneti che a causa di vento fortissimo e trombe d'aria sono stati rasi al suolo. Danni rilevanti alle orticole a pieno campo e ai frutteti, flagellati da grandinate abbattutesi sulla zona a macchia di leopardo. Nell'area del venafrano, invece, il vento insieme a violentissime grandinate ha raso al suolo vigneti e campi di mais, danneggiando gravemente anche orticole e oliveti.

I danni non si fermano alle colture in quanto la grandine e il vento hanno danneggiato anche varie strutture aziendali. Intanto l'organizzazione degli agricoltori ha chiesto alla Regione di avviare le verifiche dei danni sull'intero territorio regionale ed in particolare nel Basso Molise e nel venafrano. (ANSA).