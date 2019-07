Sviluppo, da Governo ok a 66 progetti

(ANSA) - Sono 66 i progetti immediatamente realizzabili approvati dal Tavolo istituzionale del Contratto istituzionale di sviluppo Molise (Cis) Molise. "Un lavoro e un risultato straordinario, portato avanti in tempi record, grazie alla collaborazione di tutte le Istituzioni. Anche così riparte il Molise", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la riunione a Palazzo Chigi convocata in serata martedì 9 luglio.

I progetti approvati, tra i 365 presentati, sono stati finanziati con i 220 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione gestito dal ministro per il Sud Barbara Lezzi e deliberati dal Cipe. Presenti il ministro del Sud Barbara Lezzi, il governatore Donato Toma e i sindaci di Campobasso e Isernia.