Mibac, in Molise 3,2 mln per 14 progetti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 9 LUG - Sono 14, per complessivi 3 milioni 223.652,98 euro, i progetti ammessi in Molise al finanziamento per il biennio 2019-2020, sui 180 milioni di risorse destinate dal ministero per i Beni e le Attività culturali alla tutela del patrimonio culturale italiano. Il programma approvato dal ministro Alberto Bonisoli comprende in Italia 595 interventi.

"Tra le priorità, restauro dei beni culturali, in particolare quelli colpiti da calamità; recupero di aree paesaggistiche degradate, prevenzione contro rischi sistemici e ambientali, efficientamento energetico e miglioramento dell'accessibilità, intesa come obiettivo per la partecipazione e l'inclusione sociale". In Molise le cifre più significative sono destinate al restauro del Convento di Gesù e Maria di S.Martino in Pensilis (750.000 euro) e ai lavori di adeguamento a norme di sicurezza antincendio della Biblioteca 'Pasquale Albino' a Campobasso (421.730 euro). Seguono, tra gli altri, i finanziamenti per il restauro sia della Cattedrale sia dell'Eremo dei Santi Cosimo e Damiano a Isernia, ciascuno con 300.000 euro, quello dell'Anfiteatro Verlasce, a Venafro, con 250.000 euro, e per lo scavo e la valorizzazione del tempio di Ercole Quirino del Santuario di Ercole a Campochiaro (250.000 euro). (ANSA).