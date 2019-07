Unimol, 35 docenti al 'Summer Camp'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 LUG - Lezioni frontali e attività laboratoriali suddivise in cinque giorni, 35 docenti in ruolo della scuola primaria provenienti da tutta Italia, un docente d'eccezione, Francesco Sabatini, storico e presidente onorario dell'Accademia della Crusca. È il 'Summer Camp' organizzato dall'Università del Molise, in programma dall'8 al 12 luglio a Campobasso, sul tema 'Percorsi sensoriali nella lettura e nella scrittura della lingua prima'. Un percorso di approfondimento delle pratiche fondamentali della scuola primaria deputate alla costruzione delle abilità comunicative (leggere, scrivere, parlare, ascoltare) mediante l'appropriazione del codice linguistico di base (lingua prima). Accanto all'attività didattica, pensata e diretta da Giuliana Fiorentino, Ordinario di Linguistica generale dell'Unimol, viene proposto ai partecipanti un ricco programma socio-storico-culturale e paesaggistico che prevede visite a borghi e aree naturalistiche del Molise abbinate a percorsi sensoriali nell'enogastronomia locale.(ANSA).