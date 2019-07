Stop acqua in 4 Comuni del Basso Molise

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 4 LUG - Disagi per la sospensione del flusso idrico da parte di Molise Acque nei comuni di Larino, Ururi, Portocannone e San Martino in Pensilis a seguito di problemi riguardanti l'accensione delle pompe di sollevamento dell'impianto del Liscione. Il sindaco di Larino Giuseppe Puchetti è da questa mattina in contatto con i vertici dell'Azienda speciale i quali rassicurano che "il flusso idrico sarà ripristinato in serata".