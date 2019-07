Alla guida ubriachi, tre denunciati

(ANSA) - ISERNIA, 2 LUG - Tre persone denunciate per guida in stato di ebbrezza nel corso di un servizio della polizia stradale di Isernia mirato per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: diverse pattuglie della Polstrada, nella notte fra sabato e domenica, hanno presidiato il centro storico di Isernia, luogo privilegiato della "movida", facendo ricorso anche alla presenza di un Camper della Polizia di Stato con a bordo un medico e personale sanitario, in servizio presso la Questura, e dotato di tutte le attrezzature tecnologiche per l'accertamento in loco dell'uso di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti di veicoli. Un altro conducente, sottoposto al controllo dei sanitari con gli strumenti in dotazione del camper, è risultato positivo all'uso di sostanze stupefacenti e si è in attesa delle successive controanalisi per l'eventuale denuncia. Ritirate tre patenti alla fine del servizio, con la conseguente decurtazione di quaranta punti.