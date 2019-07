Stile retrò, ecco 'Museo' degli anni '60

(ANSA) - CAMPOBASSO, 1 LUG - Per oltre 30 anni è andato alla ricerca di veicoli destinati a 'marcire' in depositi o campagne isolate, li ha restaurati realizzando così una collezione unica, forse non solo in Molise. Biagio Melone ha concretizzato il suo progetto: far rivivere il periodo del 'miracolo economico italiano'. Vecchie Fiat 500, alcune introvabili, scooter, oggetti d'epoca come il telefono a gettoni, riviste, impianti per l'erogazione della benzina e altro, sono entrati a far parte di quello che molti definiscono 'Museo'. "Tanti lo chiamano così - commenta - ma non credo che questa parola sia sufficiente a spiegare il mio progetto". Il suo obiettivo, infatti, è far vivere al visitatore, l'ingresso è gratuito, una esperienza emotiva e formativa offrendo la possibilità di vedere e toccare con mano ciò che ha dato inizio all'epoca moderna. Un tuffo nel passato, dunque, che consente di ammirare oggetti per gran parte ormai introvabili, revisionati e funzionanti, testimoni del talento ingegneristico e del design 'Made in Italy'.(ANSA).