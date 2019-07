Punto nascita Termoli:sindaci e deputati e discutono ricorso

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 1 LUG - "Dobbiamo capire se ci sono formule già utilizzate in altri territori con lo stesso disagio per comprendere se si può fare un intervento di riapertura". Così il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Federico, arrivato oggi pomeriggio in Comune a Termoli insieme alla collega di partito Rosalba Testamento. "Siamo qui per ascoltare le proposte, ci possono essere valutazioni degli amministratori locali per mettere a disposizione di questa comunità tutta quella rete istituzionale per trovare soluzioni qualora fosse possibile trovarle" ha concluso. Sollecitati dal sindaco, Francesco Roberti, si sono ritrovati in Municipio i sindaci del Basso Molise, la coordinatrice regionale di Forza Italia Annaelsa Tartaglione, gli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Massimo Romano. Presente anche la parlamentare di Leu Giuseppina Occhionero. Al centro della riunione la riapertura del punto nascita e il ricorso al Tar Molise contro il decreto di Giustini e Grossi. (ANSA).