Tgr Rai Molise, più contenuti online

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 GIU - Da lunedì 1 luglio sarà online il sito internet della Tgr Rai Molise su www.rai.it/tgrmolise.

Chiara, affidabile, digitale è il motto dell'informazione sul web della Testata giornalistica regionale della Rai. Il sito offre articoli, servizi, approfondimenti tematici, contributi audio e video, photogallery. C'è spazio per i problemi dei cittadini e le loro storie, oltre che per le bellezze, la cultura e le tradizioni del territorio. Le pagine web della Tgr Molise puntano sull'immediatezza di consultazione per andare incontro alle esigenze di tutti. L'esperienza di navigazione è in grado di adattarsi ai diversi dispositivi: smartphone, tablet, pc portatili e computer fissi. La Tgr Molise è presente sui social con l'account Twitter @TgrMolise e con la pagina Facebook Tgr Rai Molise, dove sono disponibili i contenuti prodotti dalla redazione. Un modo per essere sempre più vicini ai cittadini e moltiplicare le loro possibilità di accesso all'informazione regionale della Rai.(ANSA).