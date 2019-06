Primo Consiglio comunale a Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 29 GIU - "Attenzione a sociale e fasce deboli, riqualificazione urbana, decoro urbano per creare uno sviluppo sostenibile e condizioni per rendere Termoli una città turistica". Così il sindaco Francesco Roberti al primo Consiglio comunale che ha visto l'elezione dell'avvocato Michele Marone (Lega) a presidente del Consiglio comunale. Vice presidente del Consiglio è Daniela De Caro del M5S. Ha ottenuto le preferenze dei pentastellati e di alcuni consiglieri di maggioranza. Eletti anche i presidenti delle Commissioni: Nicola Malorni (Lista Diritti e Libertà) per la prima Ordinamento istituzionale e organizzazione amministrativa, Antonio Di Brino (Fratelli d'Italia) per la II (Programmazione finanziaria dello sviluppo economico e del turismo), Nicola Balice (lista Siamo Termoli nel Futuro) per la III (Gestione del territorio), la IV Bruno Fraraccio (Lega), Fernanda De Guglielmo (Forza Italia) per la V (Servizi sociali, istruzione e sport), Costanzo Pinti (Popolari per l'Italia) per la VI (Ambiente). (ANSA).