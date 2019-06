Sede Regione Molise a Bruxelles cambia

(ANSA) - BRUXELLES, 26 GIU - La casa dei molisani a Bruxelles. La Regione Molise ha deciso di aprire le porte della sede istituzionale nella capitale belga a imprese, professionisti, scuole e università. "Un anno fa quando sono stato eletto dovevo decidere se mantenere o meno la sede, ho deciso di cambiarle volto, il Molise deve trovare un suo posizionamento in Italia e in Europa, deve pensare in grande" ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, presentando a Bruxelles i progetti Molise House, che diventerà anche il logo della rappresentanza regionale a Bruxelles e Molise Hub. Entrambi saranno aperti a cittadini molisani ma anche a altri soggetti. Molise Hub prevede la possibilità di usufruire di quattro postazioni per un tempo minimo di sei mesi e massimo di diciotto sempre a favore di imprese, istituzioni, università, scuole, associazioni, enti, ordini professionali o singoli professionisti. Il termine per le candidature è ogni anno entro il 15 luglio e il 15 gennaio.