Lonati (H2O) al Trofeo Settecolli

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 GIU - Esserci è stato già un grande successo, ma Martina Lonati ha fatto qualcosa di più perché lei quando scende in vasca non lo fa solo per partecipare: il 56/o Trofeo Settecolli di nuoto parla molisano grazie alla ragazza dell'H2O Sport che al Foro Italico ha stabilito il suo personale negli 800 stile libero con 9'12"93, crono che le è valso il 16/o posto e nei 400 stile libero ha stampato un interessante 4'30"77 che le ha permesso di portare a casa il 25/o posto finale. "E' stata una grande emozione - assicura la nuotatrice - essere presente ad una manifestazione di questo livello non era certamente auspicabile qualche tempo fa. Lo è diventato grazie al lavoro svolto con il mio allenatore, con la società e grazie alla mia passione e al mio impegno per questo sport. Ringrazio - continua Lonati - chi mi ha sostenuto, chi mi è stato sempre vicino e mi ha indicato la strada da percorrere per arrivare a gareggiare con i campioni del nuoto internazionale".

(ANSA).