Scuola-lavoro, ok da imprese agricole

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 GIU - Le imprese agricole aderenti a Coldiretti Molise pronte ad ospitare giovani studenti delle scuole superiori per offrire loro esperienze lavorative in azienda. È quanto emerso nel corso di un incontro tenuto nella sede regionale della Coldiretti a Campobasso fra esperti dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal) e la struttura tecnica regionale dell'organizzazione degli agricoltori. Tra i settori dove potrà essere svolta l'alternanza scuola-lavoro, quello agricolo, zootecnico, dell'agriturismo e dell'agricoltura sociale. Coldiretti Molise, "guarda positivamente a queste esperienze - si legge in una nota - ed auspica che possano essere intraprese con sempre maggiore frequenza, specie in una regione come la nostra dove l'agricoltura, fatta di tante eccellenze agroalimentari, si accompagna ad un ambiente incontaminato ricco di grandi opportunità lavorative ed economiche". (ANSA).