Incidente su Ss 87, quattro feriti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 GIU - Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale 87 nei pressi di Sepino (Campobasso). Due auto, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Bojano (Campobasso), si sono scontrate. Sul posto i Vigili del fuoco di Campobasso che hanno provveduto a estrarre una persona incastrata tra le lamiere di una Fiat Marengo, poi trasportata in ambulanza dal 118 all'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso, come pure i tre occupanti della seconda auto coinvolta. (ANSA).