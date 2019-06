Stop collegamenti Termoli-Croazia

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 20 GIU - A causa di un danno al catamarano Zenit è annullato per l'estate 2019 il collegamento via mare tra il porto di Termoli e la Croazia. "Ci abbiamo messo impegno, sacrificio e tanto lavoro, ma con il cuore infranto, a causa di un danno fortuito all'imbarcazione, non sarà possibile salpare - fa sapere la Gs Travel - Abbiamo girato fiere, 'invaso' la costa Adriatica e non solo con la nostra presenza, creato rete turistica commerciale con strutture vicine e cugine, abbiamo creduto fortemente in Termoli, la nostra città, per rilanciare il turismo, ma la sorte ci è stata avversa. Le istituzioni ci sono sempre state vicine. Ma noi non ci fermiamo.

Stiamo lavorando per sistemare il catamarano. Non conosciamo perfettamente i tempi che si impiegheranno, si parla di circa 3 o 4 mesi di intense giornate lavorative. Ma il lavoro non ci ha mai spaventato e continueremo a impegnarci perché crediamo davvero nelle potenzialità di Termoli e della sua rinascita turistica".