Calenda lascia vice presidenza gruppo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 GIU - La consigliera regionale Filomena Calenda, eletta a Palazzo D'Aimmo con la Lega e successivamente allontanatasi dal partito di Matteo Salvini, si è dimessa dalla carica di vice presidente dell'associazione politico-culturale 'Prima il Molise' che aveva costituito insieme alla sua collega di partito e consigliera regionale, Aida Romagnuolo, anch'essa non più della Lega.

Lo comunica in una nota stampa nella quale precisa che la decisione è stata presa "per motivi strettamente personali".