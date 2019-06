'Misteri', ecco la Donzella del 2019

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 GIU - Alta, bellezza mediterranea, 23 anni, di Campobasso: Daniela Ruzzi sarà la 'Donzella' alla tradizionale sfilata dei 'Misteri' in programma il 23 giugno nel capoluogo molisano in occasione della ricorrenza del Corpus Domini. È stata selezionata tra diverse candidate dai responsabili dell'Associazione 'Misteri e Tradizioni' che hanno presentato la manifestazione alla stampa. "Sono emozionata e incredula era un desiderio che avevo sin da bambina e ancora non ci credo. Il mio timore è di commuovermi, non di ridere - secondo tradizione la Donzella non deve mai 'sorridere al diavolo' - ma sicuramente è una grande soddisfazione e sono sicura che tutto andrà bene" ha detto ai giornalisti.(ANSA).