'Mirabello in musica': vince Muserra

(ANSA) - MIRABELLO SANNITICO (CAMPOBASSO), 13 GIU - Il sassofonista Piergiorgio Muserra, diciassettenne di Foggia, si è aggiudicato la 12/a edizione del trofeo 'Mirabello in musica'.

Il Premio nazionale, ideato e organizzato dall'associazione musicale 'Doppio Diesis', ha registrato numeri importanti: 120 partecipanti, di cui 85 solisti e 35 elementi in formazioni, due quartetti e un ensemble di 15 chitarre e percussioni, giunti da Toscana, Umbria, Campania, Puglia, Lazio, Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Molise. "Un successo - spiegano gli organizzatori - che non era scontato, ma prevedibile: bisognava crederci e vederci lungo. Come ha fatto, con discrezione e in silenzio, il direttore artistico della manifestazione, Angelo Baranello, docente di pianoforte al Conservatorio 'L.Perosi' di Campobasso, cuore, mente e braccio operativo dell'iniziativa. Dietro la sua passione per la musica, la ferma volontà di creare un'occasione utile ai ragazzi, per lo più studenti, di misurarsi tra di loro". (ANSA).