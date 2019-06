Sport, fondi per S.Pietro Avellana

(ANSA) - SAN PIETRO AVELLANA (ISERNIA), 12 GIU - Il Comune di San Pietro Avellana punta sullo sport per diventare il paese del benessere. Il centro altomolisano si prepara infatti ad un rinnovo delle strutture sportive grazie al bando 'Sport e Periferie' del Governo che ha finanziato 248 progetti su tutto il territorio italiano per un totale di 72 milioni di euro, di cui 330 mila destinati al progetto che prevede la sistemazione del campo di calcio comunale, il miglioramento del campo da volley e basket esterno e la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra le strutture sportive collocate nella valle sampietrese e il centro abitato.

"È un'importante opportunità per la nostra comunità e per l'Alto Molise che va ad arricchire la nostra offerta turistica e sportiva - ha spiegato il sindaco Francesco Lombardi - stiamo lavorando per trasformare il nostro paese in un territorio a 'misura di benessere'.